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ТЭК 24.07.2019 09:39

Цены на нефть растут на сигналах падения запасов в США, Brent выросла до $64 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в ходе азиатских торгов в среду на данных Американского института нефти (API) о существенном сокращении запасов нефти в США по итогам прошлой недели.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 подорожали на $0,17 (0,27%) - до $64 за баррель. На торгах во вторник их цена увеличилась на $0,57 (0,9%) и составляла на закрытие $63,83 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,18 (0,32%) - до $56,95 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на $0,55 (0,98%), до $56,77 за баррель.

Как пишут СМИ со ссылкой на отчет API, собирающего данные о запасах на добровольной основе, товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 10,96 млн баррелей.

Официальные статданные министерства энергетики США будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют, что они укажут на снижение запасов на 4,26 млн баррелей.

Вместе с тем запасы бензина в Штатах увеличились на 4,4 млн баррелей, по оценке API. Если отчет Минэнерго подтвердит эти данные, подъем показателя станет рекордным с января. Обычно в это время года запасы снижаются из-за активного спроса на топливо со стороны автовладельцев.

Дополнительным позитивным фактором для рынка стала новость о том, что американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином отправится в КНР на следующей неделе для возобновления переговоров с китайской стороной по поводу подписания торгового соглашения.

По словам основателя консалтинговой компании Vandana Insights Ванданы Хари, возобновление переговоров является хорошей новостью, однако никто не ожидает немедленного прорыва на переговорах, поэтому опасения по поводу ухудшения американо-китайских отношений и их влияния на рост мировой экономики и спрос на нефть сохраняются.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]