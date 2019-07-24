В Верховную Раду Украины по спискам, согласно результатам обработки 98,95% электронных протоколов, проходят партии: "Слуга народа" (43,14% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - 13,02%, ВО "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,12% и "Голос" - 5,84%.
Согласно электронному табло ЦИК, не преодолевают 5%-ный проходной барьер Радикальная партия (4,01%), "Сила и честь", которая набирает 3,82% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" (3,02%), партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,4% голосов.
Партия Шария набрала 2,23%, ВО "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1,05%.
Менее 1% набрали Партия зеленых (0,66%), партия "Объединение "Самопомич" (0,62%).
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