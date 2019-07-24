Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8947 RUR   0.0269 GBR   2.1142 TRY   0.2973

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 0.59 Brent 63.26 0.79

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.07.2019 10:30

Китай никогда не применит ядерное оружие первым, его военная стратегия носит оборонительный характер - документ минобороны

Китай неоднократно подчеркивал, что его военная стратегия носит исключительно оборонительный характер, ее целью является защита собственного суверенитета, говорится в распространенной в среду Белой книге по национальной обороне.

Это касается и ядерной стратегии Китая. Она направлена на то, чтобы "предотвратить использование ядерного оружия против Китая другими государствами", отмечается в документе минобороны КНР.

В нем подчеркивается, что "Китай никогда и ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым". Он также обязуется не применять ядерное оружие против неядерных стран и не проводить в отношении этих стран политику угрозы применения ядерного оружия.

Китай также не намерен втягиваться в гонку ядерных вооружений и будет поддерживать свой ядерный потенциал "на минимальном уровне, необходимом для собственной защиты".

Министерство отметило, что принятая США военная доктрина направлена на завоевание глобального превосходства. Такая политика подрывает мировую стабильность и угрожает глобальной безопасности. Это подстегивает гонку вооружений и вынуждает другие государства расходовать значительные средства на совершенствование собственных вооружений, включая ядерные.

Примером, считает минобороны, можно считать размещение в Южной Корее американских ракетных комплексов THAAD, что явилось шагом, подорвавшим стратегический баланс сил в регионе.

В таких условиях Китай продолжит увеличение своего военного бюджета. Однако рост военных расходов Китая будет носить "стабильный и умеренный характер", говорится в Белой книге.

Министерство обороны напомнило, что Китай выступает за развитие дружественных и партнерских отношений с армиями других государств, однако не устанавливает с ними союзнические отношения и не состоит в каких-либо военных блоках.

В документе отмечается, что Китай, несмотря на мирный характер проводимой политики, не исключает применения военной силы для возвращения Тайваня.

Как заявил на брифинге официальный представитель минобороны КНР старший полковник У Цянь, "Белая книга является совершенно четким сигналом: путь к независимости Тайваня - это мертвый путь".

Он подчеркнул, что КНР прикладывает максимальные усилия к тому, чтобы добиться мирного воссоединения.

"Однако мы никоим образом не можем позволить, чтобы какие-то лица, организации, политические партии каким-либо путем отделили от Китая любой клочок территории", - подчеркнул У Цянь.

В Белой книге отмечается, что в настоящее время численность китайской армии составляет 2 млн человек. В рамках реформы вооруженных сил она была сокращена на 300 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, МИНОБОРОНЫ, СТРАТЕГИЯ, ДОКУМЕНТ


Похожие новости


Министр обороны Азербайджана провел переговоры с китайской Poly Technologies Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ: военным ведомствам государств ШОС необходимо повысить уровень сотрудничества в области обороны Япония внимательно следит за ситуацией вокруг островов Сенкаку - министр обороны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]