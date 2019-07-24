Китай никогда не применит ядерное оружие первым, его военная стратегия носит оборонительный характер - документ минобороны

Китай неоднократно подчеркивал, что его военная стратегия носит исключительно оборонительный характер, ее целью является защита собственного суверенитета, говорится в распространенной в среду Белой книге по национальной обороне.
Это касается и ядерной стратегии Китая. Она направлена на то, чтобы "предотвратить использование ядерного оружия против Китая другими государствами", отмечается в документе минобороны КНР.
В нем подчеркивается, что "Китай никогда и ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первым". Он также обязуется не применять ядерное оружие против неядерных стран и не проводить в отношении этих стран политику угрозы применения ядерного оружия.
Китай также не намерен втягиваться в гонку ядерных вооружений и будет поддерживать свой ядерный потенциал "на минимальном уровне, необходимом для собственной защиты".
Министерство отметило, что принятая США военная доктрина направлена на завоевание глобального превосходства. Такая политика подрывает мировую стабильность и угрожает глобальной безопасности. Это подстегивает гонку вооружений и вынуждает другие государства расходовать значительные средства на совершенствование собственных вооружений, включая ядерные.
Примером, считает минобороны, можно считать размещение в Южной Корее американских ракетных комплексов THAAD, что явилось шагом, подорвавшим стратегический баланс сил в регионе.
В таких условиях Китай продолжит увеличение своего военного бюджета. Однако рост военных расходов Китая будет носить "стабильный и умеренный характер", говорится в Белой книге.
Министерство обороны напомнило, что Китай выступает за развитие дружественных и партнерских отношений с армиями других государств, однако не устанавливает с ними союзнические отношения и не состоит в каких-либо военных блоках.
В документе отмечается, что Китай, несмотря на мирный характер проводимой политики, не исключает применения военной силы для возвращения Тайваня.
Как заявил на брифинге официальный представитель минобороны КНР старший полковник У Цянь, "Белая книга является совершенно четким сигналом: путь к независимости Тайваня - это мертвый путь".
Он подчеркнул, что КНР прикладывает максимальные усилия к тому, чтобы добиться мирного воссоединения.
"Однако мы никоим образом не можем позволить, чтобы какие-то лица, организации, политические партии каким-либо путем отделили от Китая любой клочок территории", - подчеркнул У Цянь.
В Белой книге отмечается, что в настоящее время численность китайской армии составляет 2 млн человек. В рамках реформы вооруженных сил она была сокращена на 300 тыс. человек.
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