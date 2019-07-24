ОБСЕ проведет в четверг мониторинг в зоне карабахского конфликта

ОБСЕ в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя 25 июля проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в зоне нагорно-карабахского конфликта.
"Мониторинг пройдет в направлении Геранбойского района Азербайджана", - сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Огнйен Йович и Саймон Тиллер.
Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Михаил Олару.
Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.
А. Мамедов
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