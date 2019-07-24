Великобритания не выйдет из СВПД из-за ситуации в Ормузском проливе, но может ввести санкции против Ирана - газета

Лондон не намерен отказываться от своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) из-за конфликта с Ираном в Ормузском проливе, но может ввести односторонние санкции в отношении Тегерана, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел Великобритании.
"Великобритания будет придерживаться положений СВПД и призывает всех его участников соблюдать взятые на себя обязательства. Мы продолжаем обсуждать с нашими иранскими партнерами дальнейшие шаги, диалог в этом направлении есть", - заявили изданию в британском МИД.
Собеседники газеты также подчеркнули, что не рассматривают ухудшение отношений с Тегераном как повод выйти из СВПД по примеру США. Кроме того, Великобритания не будет обращаться к Совету безопасности ООН и ЕС, чтобы восстановить санкции против Ирана, отмечается в статье.
При этом в британском внешнеполитическом ведомстве изданию подтвердили, что не исключают возможность ввести новые односторонние санкции против исламской республики за задержание в ее водах британского танкера Stena Impero.
"Мы находимся в стадии переговоров по этому вопросу. Говорить о каком-либо конкретном решении по санкциям пока преждевременно", - сказали газете в Форин-офисе.
Издание напоминает: 22 июля министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Тегеран пытается выменять захваченный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero на свое судно Grace 1, задержанное две недели назад в Гибралтаре. Оно было арестовано властями анклава по обвинению в перевозке нефти в Сирию. Хант отметил, что Иран захватил корабль в отместку, чтобы получить дополнительный козырь для давления на Лондон, пишут "Известия".
Ранее сообщалось, что 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил о задержании танкера Stena Impero в Ормузском проливе, следовавшего под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган. На борту Stena Impero есть россияне.
Причиной задержания Иран назвал необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном. Глава МИД Британии тогда подчеркивал, что Лондон готов принять жесткие ответные действия в отношении Ирана, если Тегеран не освободит задержанный танкер.
Очередная сессия Совместной комиссии по СВПД запланирована на 28 июля. Ее предыдущее заседание при участии России, Великобритании, Германии, Ирана, Китая и Франции состоялось 28 июня в Вене.
ОБСЕ проведет в четверг мониторинг в зоне карабахского конфликта
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны Азербайджана
Новый сотовый оператор ВТБ Мобайл планируется запустить в сентябре 2019г
Азнефтхиммаш в 2018г сократил чистый убыток в 3,7 раза, уставный капитал - в 2,4 раза
Названа самая дорогая страна Европы для туристов
Количество визитеров из России в Грузию за первую неделю после запрещения прямых авиарейсов сократилось на 21,4% - исследование
Две коррекции орбиты космической обсерватории "Спектр-РГ" предстоит провести в ближайший месяц - Рогозин
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В День Национальный Прессы Nar собрал представителей СМИ на интеллектуальный конкурс
В РИКЦ в Баку отметили День национальной прессы Азербайджана. Фоторепортаж
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору