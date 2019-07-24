Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в I полугодии увеличились на 15,8%

Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в I-ом полугодии 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 15,8% - до 999,8 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
В структуре доходов 82,5% пришлось на предприятия, действующие в частном секторе.
Потребителями 72,1% услуг стали физические лица, которым в стоимостном выражении оказано услуг на сумму 720,8 млн манатов (рост на 15,3% - ИФ-Аз).
На долю услуг мобильной связи, оказанных тремя действующими в стране операторами мобильной связи - Azercell Telecom, Bakcell и Azerfon – в январе-июне 2019 года пришлось 421,5 млн манатов или 42,2% общего объема услуг связи (рост на 0,4%).
Н.Аббасова
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