Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в I полугодии увеличились на 15,8%

Доходы предприятий связи и почты в Азербайджане в I-ом полугодии 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 15,8% - до 999,8 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В структуре доходов 82,5% пришлось на предприятия, действующие в частном секторе.

Потребителями 72,1% услуг стали физические лица, которым в стоимостном выражении оказано услуг на сумму 720,8 млн манатов (рост на 15,3% - ИФ-Аз).

На долю услуг мобильной связи, оказанных тремя действующими в стране операторами мобильной связи - Azercell Telecom, Bakcell и Azerfon – в январе-июне 2019 года пришлось 421,5 млн манатов или 42,2% общего объема услуг связи (рост на 0,4%).

Н.Аббасова