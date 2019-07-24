Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8947 RUR   0.0269 GBR   2.1142 TRY   0.2973

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 0.59 Brent 63.26 0.79

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 24.07.2019 11:27

Китайская China CAMCE Co намерена расширить деятельность в Азербайджане

Китайская компания "China CAMCE Co" заинтересована в расширении деятельности в Азербайджане, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики Азербайджана.

"Во вторник министр экономики Шахин Мустафаев принял китайскую делегацию во главе с вице-президентом компании "China CAMCE Co" Ваном Юхеном. Мустафаев отметил растущий интерес китайских компаний к Азербайджану, результатом которого стало подписание соглашений между China CAMCE Co и рядом азербайджанских компаний в апреле 2019 года. В свою очередь Юхен рассказал о запланированных в Азербайджане проектах компании", - отметили в министерстве.

Стороны также обсудили создание в рамках сотрудничества с China CAMCE Co на территории Азербайджана агропромышленного парка, совместных перерабатывающих предприятий, а также участие компании в промышленных парках и кварталах и создание производства сельскохозяйственной и бытовой техники.

Как сообщалось ранее, компании "AS Group Investment" и "China CAMC Engineering Co., Ltd." в Пекине подписали договор о сотрудничестве по реализации проекта создания «Absheron Aqro Park» в Азербайджане. Согласно договору, China CAMC Engineering Co., Ltd. привлечет в проект «Absheron Aqro Park» инвестиций в размере $140 млн.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОМПАНИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РАСШИРЕНИЕ


Похожие новости


Итальянская Tenaris Global Services хочет участвовать в энергопроектах, реализуемых по инициативе Азербайджана Нахчыванский оператор беспроводной связи Naxtel планирует расширить географию деятельности в Азербайджане

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]