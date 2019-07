Китайская China CAMCE Co намерена расширить деятельность в Азербайджане

Китайская компания "China CAMCE Co" заинтересована в расширении деятельности в Азербайджане, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики Азербайджана.

"Во вторник министр экономики Шахин Мустафаев принял китайскую делегацию во главе с вице-президентом компании "China CAMCE Co" Ваном Юхеном. Мустафаев отметил растущий интерес китайских компаний к Азербайджану, результатом которого стало подписание соглашений между China CAMCE Co и рядом азербайджанских компаний в апреле 2019 года. В свою очередь Юхен рассказал о запланированных в Азербайджане проектах компании", - отметили в министерстве.

Стороны также обсудили создание в рамках сотрудничества с China CAMCE Co на территории Азербайджана агропромышленного парка, совместных перерабатывающих предприятий, а также участие компании в промышленных парках и кварталах и создание производства сельскохозяйственной и бытовой техники.

Как сообщалось ранее, компании "AS Group Investment" и "China CAMC Engineering Co., Ltd." в Пекине подписали договор о сотрудничестве по реализации проекта создания «Absheron Aqro Park» в Азербайджане. Согласно договору, China CAMC Engineering Co., Ltd. привлечет в проект «Absheron Aqro Park» инвестиций в размере $140 млн.

А. Мамедов