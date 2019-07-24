В День Национальный Прессы Nar собрал представителей СМИ на интеллектуальный конкурс

Nar, самый молодой оператор мобильной связи страны, отметил 22 июля - День национальной прессы вместе с представителями СМИ. Мобильный оператор собрал почти 80 представителей СМИ из 35 медиа агентств для участия в традиционном интеллектуальном конкурсе.
В конкурсе знаний приняли участие 15 команд. В итоге команда «Команда», которая становится лидером второй год подряд, стала 1-й, а команды, представляющие агентства «Report» и «Azxeber», заняли 2-е и 3-е места соответственно. Команды-победители получили специальные подарки от Nar. Отметим, что в течение 7 туров конкурса участникам задавали вопросы различной сложности на такие темы, как общие знания, национальная и мировая культура, история и технологии.
«Я очень рад видеть вас – продолжателей дела Зардаби, вместе на этом интеллектуальном конкурсе. От имени Nar, я хотел бы поблагодарить всех представителей СМИ за вашу усердную работу, направленную на информирование и просвещение общества, и продвижение правильных ценностей. Желаю вам успехов в вашей ответственной работе и почетном профессиональном пути», - сказал начальник отдела по связям с общественностью ООО Azerfon Азиз Ахундов на мероприятии, посвященном Дню национальной прессы.
Отметим, что 22 июля отмечается Национальный день прессы и журналистики Азербайджана. В этот день, был выпущен первый номер газеты «Экинчи», созданной в 1875 году Гасан беком Зардаби. Это событие считается началом истории национальной прессы.
Nar всегда стремится к повышению интереса к науке, образованию и знаниям, а также к повышению уровня просвещения. Оператор реализует различные социальные проекты и выступает главным спонсором интеллектуальных соревнований. Более подробную информацию о проектах можно найти по ссылкеhttps://bit.ly/2Ya4VQR.
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