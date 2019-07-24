Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8947 RUR   0.0269 GBR   2.1142 TRY   0.2973

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 0.59 Brent 63.26 0.79

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 24.07.2019 11:45

Пассажироперевозки в Азербайджане в I полугодии увеличились на 1,5%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в I-ом полугодии 2019 года составил 967 млн 303,5 тыс. человек, что на 1,5% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В отчетном периоде по железной дороге перевезено 1 млн 579,6 тыс. человек (рост на 21,8%), морским транспортом – 8,9 тыс. человек (рост на 20,3%), воздушным транспортом – 1 млн 127,5 тыс. человек (рост на 6,3%), метро – 116 млн 601,7 тыс. человек (спад на 1,5%).

Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-июне текущего года перевезено 847 млн 985,8 тыс. пассажиров (рост на 1,9%). При этом автобусами в указанный период перевезено 814 млн 199,8 тыс. пассажиров (рост на 1,9%), такси – 33,786 млн человек (рост на 2,8%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Пассажироперевозки в Азербайджане посредством такси в январе-мае увеличились почти на 3% Пассажироперевозки в Азербайджане в январе 2017г увеличились на 2,7% Пассажироперевозки в Азербайджане в январе-мае увеличились на 1,8% Пассажироперевозки в Азербайджане в январе-апреле увеличились на 1,8% Пассажироперевозки в Азербайджане в I квартале увеличились на 1,7% Пассажироперевозки в Азербайджане в январе увеличились на 1%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]