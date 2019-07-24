Пассажироперевозки в Азербайджане в I полугодии увеличились на 1,5%

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в I-ом полугодии 2019 года составил 967 млн 303,5 тыс. человек, что на 1,5% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
В отчетном периоде по железной дороге перевезено 1 млн 579,6 тыс. человек (рост на 21,8%), морским транспортом – 8,9 тыс. человек (рост на 20,3%), воздушным транспортом – 1 млн 127,5 тыс. человек (рост на 6,3%), метро – 116 млн 601,7 тыс. человек (спад на 1,5%).
Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-июне текущего года перевезено 847 млн 985,8 тыс. пассажиров (рост на 1,9%). При этом автобусами в указанный период перевезено 814 млн 199,8 тыс. пассажиров (рост на 1,9%), такси – 33,786 млн человек (рост на 2,8%).
Н.Аббасова
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