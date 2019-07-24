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Регион 24.07.2019 12:53

Экс-президент Киргизии Атамбаев вылетел в Москву с авиабазы Кант

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в среду на частном самолете вылетел в Москву с российской авиабазы Кант, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Самолет поднялся в воздух в 13:48 (10:48 мск)

Атамбаева на авиабазу из его дома под Бишкеком провожали около 300 сторонников, но на территорию аэродрома пропустили только машину с экс-президентом и сопровождающими лицами. В поездке в Москву бывшего президента сопровождают три депутата парламента - члены основанной им Социал-демократической партии, а также два члена политсовета СДПК.

Официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева сообщила на своей странице в социальной сети, что приглашающая сторона отправила за бывшим президентом Киргизии спецборт авиакомпании RusJet - лайнер RRJ-95B.

Ранее бывший глава Киргизии заявлял, что первоначально вылет был запланирован на 11:00 местного времени (8.00 мск), но был отложен до 12:30 (9.30 мск).

По словам Атамбаева, он намерен вернуться из Москвы в Бишкек в четверг в 19:00 по местному времени (16.00 мск). Он не сообщил, с кем проведёт встречи в российской столице, пообещав "рассказать все по возвращении".

19 июля Атамбаев сообщил "Интерфаксу", что намерен посетить Россию по приглашению "друзей". Он отметил, что надеется свободно выехать и вернуться обратно в Киргизию без риска быть задержанным. "Я знаю, что человек, который меня приглашает, он постарается все нормально сделать, конечно нужно надеется на себя, на настоящих друзей, но быть готовым ко всему", - сказал экс-президент.

27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента. Так бывший глава республики остался без иммунитета от уголовного преследования. Ранее Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

Генпрокуратурой приняты в производство ряд эпизодов, к которым может быть причастен Атамбаев. Среди них: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АТАМБАЕВ, РОССИЯ, ВЫЛЕТ


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