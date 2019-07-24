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Бизнес и законодательство 24.07.2019 11:57

ABC Deterjan может наладить производство химпродукции в Азербайджане - Минэкономики

Турецкая компания “ABC Deterjan San ve Tic A.S.” может создать совместное химпредприятие в Азербайджане, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

Согласно сообщению, данный вопрос обсуждался в ходе встречи министра экономики Шахина Мустафаева с председателем правления компании Мустафой Башером.

"Башер проинформировал о проектах, реализуемых компанией и выразил заинтересованность ABC Deterjan San ve Tic A.S. к вложению инвестиций в Азербайджан. Стороны также обсудили сотрудничество в сфере производства химической продукции и создание совместного предприятия в этой сфере", - отметили в министерстве.

Компания ABC Deterjan создана в 1972 году для производства химического сырья для внутреннего и международного рынка и является самым крупным производителем чистящих средств в Турции и регионе.

А. Мамедов

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Тэги: ТУРЦИЯ, ХИМПРОМ, СП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]