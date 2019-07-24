ABC Deterjan может наладить производство химпродукции в Азербайджане - Минэкономики

Турецкая компания “ABC Deterjan San ve Tic A.S.” может создать совместное химпредприятие в Азербайджане, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.
Согласно сообщению, данный вопрос обсуждался в ходе встречи министра экономики Шахина Мустафаева с председателем правления компании Мустафой Башером.
"Башер проинформировал о проектах, реализуемых компанией и выразил заинтересованность ABC Deterjan San ve Tic A.S. к вложению инвестиций в Азербайджан. Стороны также обсудили сотрудничество в сфере производства химической продукции и создание совместного предприятия в этой сфере", - отметили в министерстве.
Компания ABC Deterjan создана в 1972 году для производства химического сырья для внутреннего и международного рынка и является самым крупным производителем чистящих средств в Турции и регионе.
А. Мамедов
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