Посольство КНДР в РФ прогнозирует скорое освобождение задержанного судна с российскими моряками

Рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8", задержанное пограничниками КНДР, может быть отпущено в ближайшее время, сообщили "Интерфаксу" в посольстве КНДР в Москве.

По сообщению посольства, рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8" под флагом Южной Кореи 17 июля рано утро в 4:30 утра нарушило территориальные границы КНДР, в связи с чем северокорейские пограничники задержали его. "Капитан признал нарушение государственной границы КНДР", - отмечается в сообщении.

На судне находились 17 человек: 15 из них граждане России, а двое граждане Южной Кореи, отмечается в сообщении. Северокорейские пограничники в данный момент осуществляют проверку судна, говорится в нем. Все материалы проверки были переданы консулу РФ в Пхеньяне, отмечает посольство.

"Если в ходе проверки не будут выявлены нарушения, то судно будет отпущено", - сообщили в посольстве.