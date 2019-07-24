Болтон заявил о необходимости сотрудничества с Сеулом после инцидента с российскими боевыми самолетами

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в среду заявил о необходимости сотрудничества Сеула с Вашингтоном, чтобы реагировать на инциденты, подобные тому, который произошел с участием боевых самолетов РФ и Китая в районе островов Лианкур.

По сообщению агентства "Ренхап", такое мнение Болтон высказал во время переговоров с южнокорейскими коллегами в Сеуле.

Во вторник Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщил, что российский военный самолет, по данным Сеула, дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем во вторник в районе группы островов Лианкур (японское название - Такэсима, корейское название - Токто).

Сообщалось, что в районе инцидента находились три российских самолета: два стратегических бомбардировщика Ту-95 и один самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В воздушное пространство Южной Кореи, согласно утверждениям Сеула, вторгся самолет А-50.

В Сеуле пояснили, что ВВС Республики Корея подняли в небо несколько истребителей, в том числе F-15Ks и F-16Ks, для сопровождения российского самолета.

Южнокорейские военные попросили российский самолет покинуть район Токто, после чего были выпущены сигнальные ракеты и сделаны предупредительные выстрелы. Всего, по данным Сеула, южнокорейскими самолетами было сделано 360 выстрелов.

Южнокорейские СМИ отмечали, что это первый случай, когда российский военный самолет нарушает воздушное пространство Республики Корея, хотя нарушения опознавательной зоны ПВО страны случаются периодически.

Кроме того, по сообщению СМИ, в тот же день в опознавательную зону ПВО Южной Кореи в районе островов Лианкур попали два китайских стратегических бомбардировщика H-6.

Как сообщалось, в министерстве обороны РФ заявили, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95М не нарушали воздушного пространства Южной Кореи.

В Минобороны РФ также опровергли сообщения о том, что южнокорейские истребители вели предупредительный огонь над Японским морем вблизи российских стратегических бомбардировщиков - ракетоносцев Ту-95МС.

Представитель Минобороны Китая старший полковник У Цянь отметил, что при осуществлении совместного патрулирования в небе над Северо-Восточной Азией китайские и российские самолеты действовали в полном соответствии с международными законами. "В процессе полета самолеты двух стран строго соблюдали соответствующие положения международных законов, не вторгаясь в воздушное пространство других государств", - сказал он на брифинге в среду.