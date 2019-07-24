В центре Парижа ограбили и избили экс-министра экономики

Бывший министр экономики Франции Тьерри Бретон подвергся нападению в Париже, сообщает газета "Паризьен".
По ее данным, нападение произошло еще на выходных, однако стало об этом известно только сейчас.
Согласно информации издания, двое вооруженных мужчин ворвались поздней ночью в дом экс-министра, расположенный в 14-м округе Парижа. В этот момент в доме, помимо самого Тьерри Бретона, находилась его супруга и водитель.
Злоумышленники несколько раз ударили каждого из них, после чего заперли людей в туалете. Пострадавшим удалось спустя несколько часов открыть запертые двери и вызвать полицию.
По словам пострадавших, преступники похитили драгоценности, в том числе браслет стоимостью около 40 тыс. евро, а также около 1 тыс. евро наличными.
Тьерри Бретон занимал пост министра экономики Франции в период с 2005 по 2007 год. В настоящее время он является председателем правления французской корпорации Atos.
Французские СМИ отмечают, что в последнее время в Париже участились случаи краж, в особенности в дорогих и фешенебельных районах. Недавно во французской столице неизвестные ограбили принца Венеции Эммануила-Филиберта Савойского и его супругу, французскую актрису Клотильду Куро.
Президент Алиев утвердил поправки в госбюджете Азербайджана на 2019г, предусматривающие рост расходов на оборону
По вопросу о встрече Лаврова и Помпео на форуме АСЕАН в Таиланде пока нет ясности - замглавы МИД РФ
Президент Алиев поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьера Великобритании
Активы Национального банка Украины в I полугодии уменьшились на 5,3%
В "Белнефтехиме" считают односторонним решение "Транснефти" о компенсации за "грязную" нефть
Цены на нефть усилили подъем на данных о запасах в США, Brent подорожала до $64,37 за баррель
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Сотрудничество Кубы с Венесуэлой останется неизменным, невзирая на угрозы США, заявляют в Гаване
Вакарчук избран главой партии "Голос"
Индия планирует первое размещение госбондов в инвалюте на $10 млрд
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell стремительно расширяет зону покрытия сети
Не оставайся без интернета во время дачного сезона с "Nar Wi-Fi"!
В День Национальный Прессы Nar собрал представителей СМИ на интеллектуальный конкурс
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору