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Туризм 24.07.2019 15:10

Жители Швейцарии недовольны наплывом туристов из Азии

Жители Швейцарии обеспокоены тем, что страну "наводнили" туристы из Китая и Индии, а число гостей из Европы сократилось, сообщает портал Swissinfo.

Так, за последние десять лет на горных курортах Швейцарии значительно сократилось число гостей из расположенной по соседству Германии. "Зато в этом году было зафиксировано рекордное количество китайских и индийских туристов - в частности, на курорте Санкт-Мориц", - пишет портал.

Как отмечает Swissinfo, в следующем году в Швейцарии планируют запустить маркетинговую кампанию по привлечению туристов из Европы.

"Опасения населения по поводу массового туризма стоит воспринимать серьезно. Тем не менее, туристы из Европы и США все еще преобладают над азиатскими гостями. Более того, туриндустрия Швейцарии смогла оправиться от кризиса 2008 года именно благодаря растущему числу туристов из Азии", - ответил на критику директор компании по маркетинговому продвижению туризма Швейцарии Мартин Нидеггер, которого цитирует портал.

Мнения пользователей в комментариях к публикации разделились. Так, некоторые заметили, что в популярных магазинах Швейцарии "уже не слышат немецкого", а шумные американские туристы "кажутся ангелами" на фоне китайцев. В то же время другой пользователь высказал мнение, что туристы из Азии "не грубые и не высокомерные" и "сами чувствуют неловкость из-за различия культурных норм".

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, КУРОРТЫ, ТЕНДЕНЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]