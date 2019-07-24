Владелец танкера Stena Impero сообщает об установлении связи с экипажем, считает это позитивным признаком

Владелец задержанного в Иране танкера Stena Impero компания Stena Bulk вышла на связь с экипажем судна, говорится в распространенном в среду сообщении компании.
"Stena Bulk может подтвердить, что мы находимся на прямой связи с экипажем Stena Impero со вчерашнего вечера", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что все моряки в безопасности и сотрудничают с иранским персоналом на борту судна.
"Мы ценим этот шаг, считаем его первым признаком того, что в будущем мы увидим более позитивные действия от иранских властей", - заявил президент Stena Bulk Эрик Ханелл, слова которого приводят в компании.
На прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган. Среди экипажа Stena Impero - трое россиян.
Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.
Глава МИД Британии Джереми Хант заявлял, что Лондон готов принять жесткие ответные действия в отношении Ирана, если Тегеран не освободит задержанный танкер.
Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. В Тегеране призывают дать танкеру возможность покинуть Гибралтар.
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