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СНГ 24.07.2019 15:41

Премьер Украины Гройсман назвал выборы в Раду демократичными и свободными

Премьер-министр Владимир Гройсман расценивает прошедшие в воскресенье внеочередные парламентские выборы на Украине как демократичные.

"Парламентские выборы прошли демократично и свободно", - сказал Гройсман на заседании правительства в среду.

По мнению премьера, это может свидетельствовать о том, что граждане могут выбирать власть абсолютно свободно, без какого либо административного давления.

Также он выразил надежду, что новый парламент и сформированное правительство будут продолжать начатые реформы.

По словам Гройсмана, так как будущее правительство будет сформировано однопартийным большинством парламента, это позволит Раде и правительству оперативно принимать решения.

По результатам обработки 99,37% электронных бюллетеней партия "Украинская стратегия Гройсмана" получила 2,4% голосов избирателей.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕМЬЕР, ВЫБОРЫ, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]