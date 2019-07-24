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Происшествия 24.07.2019 16:05

Фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ арестован в Армении

В Армении арестован фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе генпрокуратуры республики в среду.

"Фигурант дела арестован на 40 дней. Генпрокуратура Армении сообщила об аресте российским коллегам, попросив передать дело для уголовного преследования в отношении арестованного", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, в ночь на 1 июня прапорщик запаса, ветеран ГРУ Генштаба Минобороны 24-летний Белянкин старался остановить массовую драку возле одного из кафе в Красногорске в Подмосковье и пытался помочь мужчине, которому в ходе потасовки нанесли ножевое ранение. Он произвел из травматического пистолета несколько предупредительных выстрелов в воздух, но сам получил ножевое ранение, от которого скончался.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, УБИЙСТВО, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]