Оператору задержанного Ираном британского танкера удалось пообщаться с членами экипажа

Оператор британского танкера Stena Impero, компания Stena Bulk связалась с членами экипажа судна, задержанного властями Ирана, сообщает в среду компания.

"Stena Bulk может подтвердить, что у нас была прямая связь с экипажем Stena Impero со вчерашнего вечера", - говорится в сообщении компании.

Все члены экипажа находятся в безопасности и сотрудничают с иранской стороной, отмечает компания. Кроме того, капитан танкера заверил, что все члены экипажа - в полной безопасности.

"Члены семей моряков получают информацию о развитии событий. Мы продолжим их поддерживать во всем", - отмечает компания.

На прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Глава МИД Британии Джереми Хант заявлял, что Лондон готов принять жесткие ответные действия в отношении Ирана, если Тегеран не освободит задержанный танкер.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. В Тегеране призывают дать танкеру возможность покинуть Гибралтар.