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Регион 24.07.2019 16:16

Оператору задержанного Ираном британского танкера удалось пообщаться с членами экипажа

Оператор британского танкера Stena Impero, компания Stena Bulk связалась с членами экипажа судна, задержанного властями Ирана, сообщает в среду компания.

"Stena Bulk может подтвердить, что у нас была прямая связь с экипажем Stena Impero со вчерашнего вечера", - говорится в сообщении компании.

Все члены экипажа находятся в безопасности и сотрудничают с иранской стороной, отмечает компания. Кроме того, капитан танкера заверил, что все члены экипажа - в полной безопасности.

"Члены семей моряков получают информацию о развитии событий. Мы продолжим их поддерживать во всем", - отмечает компания.

На прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Глава МИД Британии Джереми Хант заявлял, что Лондон готов принять жесткие ответные действия в отношении Ирана, если Тегеран не освободит задержанный танкер.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. В Тегеране призывают дать танкеру возможность покинуть Гибралтар.

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Тэги: ИРАН, СУДНО, СВЯЗЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]