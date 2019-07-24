Британия требует от РФ и Сирии разъяснений в связи с гибелью гражданских лиц от авиаударов по провинции Идлиб

Великобритания осудила авиаудары по населенным пунктам в провинции Идлиб и потребовало разъяснений от России и Сирии.

"Ужасающие атаки на рынки в городах Мааррат-эн-Нууман и Саракеб, жертвами которых стали более 50 гражданских лиц и многие другие получили ранения, сделали тот день самым смертоносным для мирного населения с момента начала наступления на Идлиб. Мы осуждаем эти нападения и тех, кто их совершил", - заявил спецпосланник Великобритании по Сирии Мартин Лонгден.

"Мы постоянно призываем в СБ ООН Россию и (сирийский) режим дать объяснения непрекращающимся атакам на гражданские объекты, такие как больницы и школы, где гражданское население должно чувствовать себя в безопасности. Мы до сих пор не получили приемлемых и разумных объяснений", - подчеркивается в заявлении спецпосланника, распространенном британским внешнеполитическим ведомством.

"Мы признаем необходимость отвечать на действия террористов, но это не может быть оправданием для гибели сотен гражданских", - подчеркивается в документе.

Накануне Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН) сообщило, что в результате налетов на ряд населенных пунктов в провинции Идлиб 22 июля, по меньшей мере, 59 человек были убиты и свыше 100 женщин, детей и мужчин получили ранения.

Посольство РФ в Лондоне назвало надуманными публикации в СМИ относительно авиаударов, якобы нанесенных самолетами Сирии и России в сирийской провинции Идлиб.

"Обратили внимание на очередные надуманные обвинения, опубликованные в ряде британских СМИ. Хотели бы отметить, что данные публикации не выдерживают абсолютно никакой критики, т.к. они основываются на сведениях анонимных представителей скандально известной организации "Белые каски", финансируемой США и Великобританией", - отмечается в комментарии российской дипмиссии.

"Нынешнее обострение обстановки в Сирии вызвано исключительно агрессивными действиями орудующих там террористов, которые, помимо регулярных обстрелов позиций правительственных сил, наносят ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры. Более того, Минобороны России уже заявило, что авиация Воздушно-космических сил России не выполняла никаких задач в г. Мааррат-эн-Нууман сирийской провинции Идлиб", - отмечается в комментарии.

"Призываем Лондон отказаться от агрессивной риторики, а также использования "Белых касок" в сомнительных политических целях и перейти к взаимодействию, целью которого стало бы искоренение терроризма и возвращение мира на сирийскую землю",- подчеркнуло посольство.