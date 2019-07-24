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Финансы 24.07.2019 16:43

Deutsche Bank получил убыток в размере 3,1 млрд евро во II квартале из-за списаний

Deutsche Bank AG, крупнейший коммерческий банк Германии, получил чистый убыток во втором квартале 2019 года из-за масштабных списаний, связанных с реорганизацией бизнеса.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистый убыток в апреле-июне составил 3,1 млрд евро по сравнению с прибылью в 401 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Показатель включает в себя списание стоимости активов в размере 3,4 млрд евро. Это списание связано с объявленным ранее планом реорганизации, предусматривающим продажу трейдингового бизнеса и увольнение до 18 тыс. сотрудников.

Выручка сократилась на 6%, до 6,2 млрд евро, по сравнению с 6,59 млрд евро годом ранее.

Выручка корпоративно-инвестиционного бизнеса (Corporate & Investment Bank, CIB) уменьшилась на 18%, до 2,94 млрд евро, доходы бизнеса по работе с частными клиентами снизились на 2%, до 2,49 млрд евро. В сфере управления активами выручка выросла на 6%, до 593 млн евро.

Объем кредитного портфеля банка вырос за прошлый квартал на 4 млрд евро, а сумма активов под управлением повысилась на 18 млрд евро, включая чистый приток средств инвесторов в размере 9 млрд евро.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на 30 июня составил 13,74% против 13,7% годом ранее.

Котировки акций Deutsche Bank снизились на 3% в начале торгов во Франкфурте-на-Майне в среду. За последние три месяца капитализация банка уменьшилась на 8,6%, до 14,3 млрд евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БАНК, ОТЧЕТНОСТЬ, КВАРТАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]