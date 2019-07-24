Новак сохранил пост председателя совета директоров Транснефти

24.07.2019 12:05:51 MSK
НОВОСТИ ИНТЕРФАКСА
Москва. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Министр энергетики РФ Александр Новак вновь избран председателем совета директоров "Транснефти" (MOEX: TRNF), следует из сообщения компании.
Ранее Росимущество сохранило совет директоров "Транснефти" в прежнем составе. В него, помимо Новака, вошли: бывший министр транспорта Максим Соколов, экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, бывший глава "Башнефти" (MOEX: BANE) Александр Корсик, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, глава компании Николай Токарев, управляющий директор компании Nord Stream II AG Матиас Варниг и председатель совета директоров ПАО "Совкомфлот" Илья Клебанов.
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