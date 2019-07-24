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ТЭК 24.07.2019 17:01

Новак сохранил пост председателя совета директоров Транснефти

24.07.2019 12:05:51 MSK
НОВОСТИ ИНТЕРФАКСА
Москва. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Министр энергетики РФ Александр Новак вновь избран председателем совета директоров "Транснефти" (MOEX: TRNF), следует из сообщения компании.

Ранее Росимущество сохранило совет директоров "Транснефти" в прежнем составе. В него, помимо Новака, вошли: бывший министр транспорта Максим Соколов, экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, бывший глава "Башнефти" (MOEX: BANE) Александр Корсик, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, глава компании Николай Токарев, управляющий директор компании Nord Stream II AG Матиас Варниг и председатель совета директоров ПАО "Совкомфлот" Илья Клебанов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТРАНСНЕФТЬ, СОВЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]