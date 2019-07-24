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Бизнес и законодательство 24.07.2019 13:39

Новый сотовый оператор ВТБ Мобайл планируется запустить в сентябре 2019г

Новый сотовый оператор ВТБ Мобайл планируется запустить в сентябре 2019 года, говорится в материалах ВТБ.

Предполагается, что услуги по звонкам, sms и интернету будут предоставляться на особых условиях для клиентов ВТБ. Также планируется, что переход к новому оператору можно будет осуществить с сохранением своего номера.

Как сообщалось ранее, ВТБ создал закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) под проекты экосистемы, готовится через него запустить виртуального мобильного оператора с Tele2. Объем инвестиций в проект не раскрывался.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ВТБ, ОПЕРАТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]