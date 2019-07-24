Новый сотовый оператор ВТБ Мобайл планируется запустить в сентябре 2019г

Новый сотовый оператор ВТБ Мобайл планируется запустить в сентябре 2019 года, говорится в материалах ВТБ.

Предполагается, что услуги по звонкам, sms и интернету будут предоставляться на особых условиях для клиентов ВТБ. Также планируется, что переход к новому оператору можно будет осуществить с сохранением своего номера.

Как сообщалось ранее, ВТБ создал закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) под проекты экосистемы, готовится через него запустить виртуального мобильного оператора с Tele2. Объем инвестиций в проект не раскрывался.