Госдума приняла закон об инвестировании через краудфандинг

Госдума приняла в третьем чтении закон о привлечении средств с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ. Все платформы должны будут контролироваться ЦБ, закрепляются требования к ним, а также к лицам, привлекающим инвестиции. В закон вводится такая разновидность ценных бумаг, как цифровое свидетельство.

Согласно принятому закону, российские компании и ИП для реализации различных проектов смогут привлекать деньги граждан, ИП и юрлиц. Размер собственных средств оператора платформы должен составлять не менее 5 млн рублей, реестр операторов инвестиционных платформ будет вести ЦБ РФ.

В законе прямо прописывается, что неквалифицированные инвесторы не вправе инвестировать в течение одного календарного года в рамках всех инвестиционных платформ в РФ более 600 тыс. рублей. Данное ограничение, помимо квалифицированных инвесторов, не касается также граждан, зарегистрированных как ИП. При этом оператор платформы будет обязан контролировать граждан на соблюдение данного требования при каждом инвестировании и в случае необходимости производить выкуп проданных ранее инвестиционных продуктов в течение года с момента совершения сделки.

Инвесторы в рамках инвестиционной платформы могут привлечь в течение одного календарного года не более 1 млрд рублей. Данное ограничение не коснется ПАО, которые продают или покупают утилитарные цифровые права (токены - ИФ).

Инвестировать в рамках платформ можно будет путем предоставления займов, а также путем приобретения эмиссионных ценных бумаг за исключением ценных бумаг кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также структурных облигаций и предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг. Также разрешено инвестировать через покупку утилитарных цифровых прав. Норма о цифровых правах является новой и ранее в проекте закона не прописывалась. Согласно тексту, речь идет о праве требовать передачи вещи (вещей); праве требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или прав использования результатов интеллектуальной деятельности; право требовать выполнения работ или оказания услуг. В закон вводится такая разновидность ценных бумаг, как цифровое свидетельство.

Уточняется, что если инвестирование с использованием инвестиционной платформы осуществляется путем приобретения размещаемых ценных бумаг, такие ценные бумаги могут размещаться только путем закрытой подписки.

Закон он вступит в силу с 1 января 2020 года.