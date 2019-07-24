Госдума приняла закон о контроле цен на топливо в РФ

Госдума РФ на заседании в среду приняла во втором, основном чтении депутатский закон о корректировке демпфирующего механизма на бензин и дизель, введении "восточных надбавок" и демпфера на авиакеросин, а также об изменении формулы НДПИ.
Авторы закона - группа депутатов во главе с руководителем комитета по бюджету Андреем Макаровым. В основу документа легли предложения правительства.
Данные меры, по замыслу авторов закона, призваны стабилизировать внутренние цены на топливо в РФ и отказаться от практики заключения соглашений о стабилизации цен с нефтяными компаниями.
Закон предлагает снизить установленную в Налоговом кодексе (НК) условную среднюю оптовую цену реализации на внутреннем рынке автомобильного бензина с 56 тыс. рублей до 51 тыс. рублей за тонну (41 рубль за 1 литр на автозаправочной станции). Также предлагается снизить условную среднюю оптовую цену реализации на внутреннем рынке дизельного топлива с 50 тыс. руб. до 46 тыс. руб. за тонну (41,75 руб. за 1 л на АЗС).
Ежегодное увеличение условных оптовых цен реализации на внутреннем рынке автомобильного бензина и дизельного топлива предлагается установить на 5% до 2024 года включительно. При этом предполагается увеличение компенсационного коэффициента с 0,6 до 0,75 в отношении автомобильного бензина и до 0,7 в отношении дизельного топлива в 2019 году и с 0,5 до 0,68 в отношении автомобильного бензина и до 0,65 в отношении дизельного топлива - начиная с 2020 года.
С 1 августа 2019 года в отношении авиационного керосина, приобретаемого эксплуатантами воздушных судов, законом предусматривается применение "демпфирующего механизма". Он предполагает установление дополнительного слагаемого к сумме вычета по акцизам на приобретенный авиационный керосин (обратный акциз), применяемого при высоких мировых ценах на нефть (более $70 за баррель), в зависимости от разницы средней цены экспортной альтернативы для авиационного керосина и средней оптовой цены реализации авиационного керосина на внутреннем рынке, устанавливаемой в НК в размере 48 тыс. 300 руб. за тонну в 2019 году, с ее последующей индексацией на 5% ежегодно до 2024 года включительно.
Закон устанавливает компенсационный коэффициента в отношении авиационного керосина в размере, установленном для дизельного топлива (0,7 в 2019 году и 0,65 с 2020 года).
Также предлагается установление дополнительного демпфера в размере 2 тыс. руб. на тонну в случае реализации автомобильного бензина и дизельного топлива на базисах поставок, расположенных в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по перечню, утверждаемому правительством РФ.
Компенсация выпадающих доходов федерального бюджета, возникающих в связи с принятием данных мер, предполагается за счет увеличения с 1 октября по 31 декабря 2019 года на 150 руб. на тонну действующей в настоящий период фиксированной надбавки к ставке НДПИ. С 1 января 2020 года предполагается применение дополнительного слагаемого к ставке НДПИ при добыче нефти, определяемого по формуле с полной корреляцией дополнительных расходов, связанных с предлагаемыми изменениями демпфирующего механизма.
Принятый закон относит все темные нефтепродукты (включая мазут и судовое топливо) к средним дистиллятам. Даная мера, как следует из финансово-экономического обоснования, принесет бюджету дополнительные доходы в размере 60 млрд рублей ежегодно. При использовании средних дистиллятов в качестве топлива для производства тепла и электроэнергии предусматривается право на вычет уплаченных покупателем таких средних дистиллятов сумм акциза с коэффициентом 2. "Это позволит избежать увеличения налоговой нагрузки на тепло- и электроснабжающие организации, использующие средние дистилляты в качестве топлива", - говорится в пояснительной записке.
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