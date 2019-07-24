Жара в Германии в среду и четверг может побить температурный рекорд в 40,3 градусов

Германию ждет аномальная жара - федеральное метеорологическое ведомство Deutscher Wetterdienst DWD опубликовало предупреждение, которое будет действовать до 19.00 (20.00 мск) четверга.

Как ожидается, в столичных регионах Берлин и Бранденбург температура воздуха составит не менее 36 градусов Цельсия. В пятницу и в выходные тенденция продолжится.

В ряде регионов будет еще жарче. В Рурской области в районе Кельна и в регионе Саар воздух, как ожидается, прогреется до 40 градусов.

"Отметка в 40 градусов уже была достигнута в среду на западе, а в четверг, пик жары, как ожидается, будет даже превышена", - сказано в сообщении DWD в "Твиттере".

Рекорд 5 июля 2015 года составляет 40,3 градуса Цельсия, метеорологи считают, что в предстоящий четверг в ряде регионов ФРГ он может быть побит.