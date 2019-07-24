Призеры Олимпиады-2020 в Токио получат медали, сделанные из переработанных гаджетов

Оргкомитет летних Олимпийских игр-2020 в Токио в среду представил публике медали, которые получат победители соревнований.

Медали изготовлены из переработанных мобильных телефонов и других электронных устройств, говорится в заявлении оргкомитета.

В документе отмечается, что около 5 тыс. медалей сделаны из материалов, полученных в результате переработки электронных устройств, которые были отданы на утилизацию жителями Японии.

"Мы надеемся, что наш проект по переработке мелкой бытовой электроники и наши усилия по содействию созданию экологически чистого и устойчивого общества станут наследием Игр-2020 в Токио", - говорится в сообщении.

Олимпиада-2020 откроется ровно через год, 24 июля, и завершится 9 августа.