Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8947 RUR   0.0269 GBR   2.1142 TRY   0.2973

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 0.59 Brent 63.26 0.79

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 24.07.2019 18:19

Призеры Олимпиады-2020 в Токио получат медали, сделанные из переработанных гаджетов

Оргкомитет летних Олимпийских игр-2020 в Токио в среду представил публике медали, которые получат победители соревнований.

Медали изготовлены из переработанных мобильных телефонов и других электронных устройств, говорится в заявлении оргкомитета.

В документе отмечается, что около 5 тыс. медалей сделаны из материалов, полученных в результате переработки электронных устройств, которые были отданы на утилизацию жителями Японии.

"Мы надеемся, что наш проект по переработке мелкой бытовой электроники и наши усилия по содействию созданию экологически чистого и устойчивого общества станут наследием Игр-2020 в Токио", - говорится в сообщении.

Олимпиада-2020 откроется ровно через год, 24 июля, и завершится 9 августа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ОЛИМПИАДА, МЕДАЛИ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ


Похожие новости


В Японии началась первая фаза продаж билетов на Олимпиаду-2020 Премьер Японии назначил нового министра, ответственного за Олимпиаду 2020 года Япония изготовит олимпийские медали из старых сотовых телефонов Японский премьер рассчитывает, что Олимпиада в Токио 2020 года поддержит экономику Олимпиада-2020 принесет экономике Японии $250 млрд - ЦБ страны В Японии появился министр, ответственный за летние Игры-2020

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]