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Финансы 24.07.2019 15:06

Удельный вес просроченных кредитов AGBank составляет 61%

Удельный вес просроченных кредитов азербайджанского AGBank на 30 июня 2019 года оценивается в 60,9%.

Согласно материалам банка, кредитный портфель на 30 июня 2019 года составляет 245 млн 150,52 тыс. манатов, тогда как просроченные кредиты – 149 млн 201,9 тыс. манатов.

Лучше всего ситуация с просроченными кредитами обстоит в сфере кредитования физических лиц, включая ипотеку. Портфель банка по таким кредитам составляет 93 млн 963,9 тыс. манатов, тогда как объем просроченных кредитов – 22 млн 991,07 тыс. манатов, т.е. удельный вес просроченных кредитов равен 24,5%.

По всем остальным сферам кредитования банк имеет очень высокий уровень просрочки.

В частности, объем кредитов, выданных перерабатывающим предприятиям на 30 июня составляет 37 млн 821,89 тыс. манатов (удельный вес просроченных кредитов – 98,4%), в сфере торговли – 31 млн 710,03 тыс. манатов (84,2%), АПК – 29 млн 879,24 тыс. манатов (88,8%), строительства – 18 млн 319,28 тыс. манатов (86,3%).

AGBank основан в 1992 году.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, КРЕДИТЫ, ПРОСРОЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]