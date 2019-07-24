Удельный вес просроченных кредитов AGBank составляет 61%

Удельный вес просроченных кредитов азербайджанского AGBank на 30 июня 2019 года оценивается в 60,9%.

Согласно материалам банка, кредитный портфель на 30 июня 2019 года составляет 245 млн 150,52 тыс. манатов, тогда как просроченные кредиты – 149 млн 201,9 тыс. манатов.

Лучше всего ситуация с просроченными кредитами обстоит в сфере кредитования физических лиц, включая ипотеку. Портфель банка по таким кредитам составляет 93 млн 963,9 тыс. манатов, тогда как объем просроченных кредитов – 22 млн 991,07 тыс. манатов, т.е. удельный вес просроченных кредитов равен 24,5%.

По всем остальным сферам кредитования банк имеет очень высокий уровень просрочки.

В частности, объем кредитов, выданных перерабатывающим предприятиям на 30 июня составляет 37 млн 821,89 тыс. манатов (удельный вес просроченных кредитов – 98,4%), в сфере торговли – 31 млн 710,03 тыс. манатов (84,2%), АПК – 29 млн 879,24 тыс. манатов (88,8%), строительства – 18 млн 319,28 тыс. манатов (86,3%).

AGBank основан в 1992 году.

А.Азизов