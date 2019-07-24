Удельный вес просроченных кредитов AGBank составляет 61%

Удельный вес просроченных кредитов азербайджанского AGBank на 30 июня 2019 года оценивается в 60,9%.
Согласно материалам банка, кредитный портфель на 30 июня 2019 года составляет 245 млн 150,52 тыс. манатов, тогда как просроченные кредиты – 149 млн 201,9 тыс. манатов.
Лучше всего ситуация с просроченными кредитами обстоит в сфере кредитования физических лиц, включая ипотеку. Портфель банка по таким кредитам составляет 93 млн 963,9 тыс. манатов, тогда как объем просроченных кредитов – 22 млн 991,07 тыс. манатов, т.е. удельный вес просроченных кредитов равен 24,5%.
По всем остальным сферам кредитования банк имеет очень высокий уровень просрочки.
В частности, объем кредитов, выданных перерабатывающим предприятиям на 30 июня составляет 37 млн 821,89 тыс. манатов (удельный вес просроченных кредитов – 98,4%), в сфере торговли – 31 млн 710,03 тыс. манатов (84,2%), АПК – 29 млн 879,24 тыс. манатов (88,8%), строительства – 18 млн 319,28 тыс. манатов (86,3%).
AGBank основан в 1992 году.
А.Азизов
Президент Алиев утвердил поправки в госбюджете Азербайджана на 2019г, предусматривающие рост расходов на оборону
По вопросу о встрече Лаврова и Помпео на форуме АСЕАН в Таиланде пока нет ясности - замглавы МИД РФ
Президент Алиев поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьера Великобритании
Призеры Олимпиады-2020 в Токио получат медали, сделанные из переработанных гаджетов
Президент Азербайджана утвердил новые пошлины за аккредитацию учебных заведений
В Азербайджане отметят 100-летие создания Государственного академического драмтеатра
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Сотрудничество Кубы с Венесуэлой останется неизменным, невзирая на угрозы США, заявляют в Гаване
Вакарчук избран главой партии "Голос"
Индия планирует первое размещение госбондов в инвалюте на $10 млрд
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell стремительно расширяет зону покрытия сети
Не оставайся без интернета во время дачного сезона с "Nar Wi-Fi"!
В День Национальный Прессы Nar собрал представителей СМИ на интеллектуальный конкурс
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору