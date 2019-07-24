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Дальнее зарубежье 24.07.2019 18:28

Забастовка персонала может привести к коллапсу в лондонском аэропорту Хитроу 26-27 июля

Масштабная забастовка сотрудников может привести к коллапсу в международном аэропорту Лондона Хитроу в пятницу и субботу, 26-27 июля, пишет газета The Sun.

"В эти выходные сотни тысяч британцев и гостей страны столкнутся с хаосом в Хитроу из-за забастовки персонала, которая может привести к реальному коллапсу", - сообщает издание.

Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями от авиакомпаний о статусе своих рейсов, которые могут быть задержаны или отменены.

Забастовки также намечены на 5-6 и 23-24 августа. В них примут участие более 4 тыс. сотрудников аэропорта - авиадиспетчеры, водители, инженеры, охранники, пожарные и другие.

"Сотрудники недовольны "крошечным" повышением заработной платы, которое руководство аэропорта оправдывает своей бедностью. При этом зарплата самих руководителей выросла более чем на 100%", - отмечает The Sun.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, АЭРОПОРТ, ЗАБАСТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]