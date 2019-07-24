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ТЭК 24.07.2019 15:36

Нефть дорожает четвертую сессию подряд, Brent поднялась выше $64 за баррель

Нефтяной рынок поднимается четвертую сессию подряд в среду благодаря данным о резком сокращении запасов нефти в США и оптимизму в отношении американо-китайских переговоров.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:18 подорожали на $0,24 (0,38%) - до $64,07 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,30 (0,53%) - до $57,07 за баррель.

Накануне из отчета Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) стало известно, что товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 10,96 млн баррелей.

API собирает данные от операторов нефтехранилищ на добровольной основе, и его показатели не всегда соответствуют официальным цифрам. Отчет министерства энергетики США будет опубликован в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют, что он укажет на снижение запасов на 4,26 млн баррелей.

Вместе с тем запасы бензина в Штатах увеличились на 4,4 млн баррелей, по оценке API. Если отчет Минэнерго подтвердит эти данные, подъем показателя станет рекордным с января. Обычно в это время года запасы снижаются из-за активного спроса на топливо со стороны автовладельцев.

Также рынок позитивно реагирует на сообщения СМИ о том, что американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином отправится в Шанхай на следующей неделе для возобновления переговоров с китайской стороной по поводу подписания торгового соглашения.

Личных встреч между представителями двух стран не проводилось с конца мая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]