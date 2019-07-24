Нефть дорожает четвертую сессию подряд, Brent поднялась выше $64 за баррель

Нефтяной рынок поднимается четвертую сессию подряд в среду благодаря данным о резком сокращении запасов нефти в США и оптимизму в отношении американо-китайских переговоров.
Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:18 подорожали на $0,24 (0,38%) - до $64,07 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,30 (0,53%) - до $57,07 за баррель.
Накануне из отчета Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) стало известно, что товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 10,96 млн баррелей.
API собирает данные от операторов нефтехранилищ на добровольной основе, и его показатели не всегда соответствуют официальным цифрам. Отчет министерства энергетики США будет опубликован в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют, что он укажет на снижение запасов на 4,26 млн баррелей.
Вместе с тем запасы бензина в Штатах увеличились на 4,4 млн баррелей, по оценке API. Если отчет Минэнерго подтвердит эти данные, подъем показателя станет рекордным с января. Обычно в это время года запасы снижаются из-за активного спроса на топливо со стороны автовладельцев.
Также рынок позитивно реагирует на сообщения СМИ о том, что американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином отправится в Шанхай на следующей неделе для возобновления переговоров с китайской стороной по поводу подписания торгового соглашения.
Личных встреч между представителями двух стран не проводилось с конца мая.
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