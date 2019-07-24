ВБ и Минтруда Азербайджана начали обсуждения по проекту финансирования программы самозанятости

Всемирный банк и Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана начали обсуждения с целью возможной реализации совместного проекта в сфере самозанятости, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском представительстве банка.
«В настоящее время в Баку находится миссия банка, которая ведет консультации с Минтруда с целью идентификации параметров возможного проекта. Пока рано говорить о размере кредита на этот проект, так как еще предстоит определить его цели, а также круг работ по нему», - отметили в банке.
В свою очередь, в Минтруда подчеркнули, что министр Сахиль Бабаев провел встречу с миссией банка, на которой выразил заинтересованность в реализации проекта «Поддержка занятости в Азербайджане» с целью расширения системы самозанятости.
Как сообщалось ранее, Минтруда в 2019 году планирует направить 56 млн 41,4 тыс. манатов на организацию мероприятий по самозанятости.
В 2018 году программа охватила 6 тыс. семей, в 2019 году охватит 8-10 тыс. семей, в 2020 году – до 15 тыс. семей.
Азербайджан является членом ВБ с 1992 года. До сих пор банк выделил Азербайджану кредитов на общую сумму $3,4 млрд. для реализации 54 проекта.
А.Азизов
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