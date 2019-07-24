В Министерстве обороны Ирана опровергают заявления Вашингтона о том, что США сбили один или несколько иранских беспилотника, сообщает агентство ИРНА.

"Ни один иранский беспилотник не был сбит", - заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.

Ранее глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил, что американские военные могли сбить два или более иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Ормузским проливом.

Президент США Дональд Трамп на минувшей неделе заявил, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе.

В Иране опровергли слова Трампа, заявив, что все иранские беспилотники, которые вели наблюдение в зоне Ормузского пролива, вернулись на места постоянного базирования без повреждений.