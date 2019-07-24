Послы G7, ЕС и НАТО готовы поддерживать программу реформ Зеленского - пресс-служба президента Украины

Послы стран "Большой семерки", главы представительств Европейского Союза и НАТО на Украине выражают готовность оказывать широкую поддержку реализации амбициозной программы реформ, которая объявлена президентом Владимиром Зеленским.

"Спасибо представителям ваших стран за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Сегодня очень сложная ситуация, но у вас мощная, постоянная проукраинская позиция", - сказал Зеленский на встрече с дипломатами в среду, сообщает пресс-служба президента.

Президент поблагодарил дипломатических представителей за участие международных наблюдателей в работе на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года.

Он проинформировал участников встречи о ситуации в Донбассе и о последних шагах по разведению сил от Станицы Луганской. Президент подчеркнул, что необходимым условием для дальнейшего прогресса в урегулировании конфликта является четкое соблюдение режима прекращения огня.

"Основное внимание во время встречи было уделено глубинным реформам, которые осуществляет Украина и поддержке усилий президента и его команды со стороны международных партнеров", - говорится в сообщении.