SOCAR и Trident набрали одинаковое количество баллов в тендере на углеводородный участок Дельфин

Межведомственная комиссия по заключению и реализации соглашений о разделе продукции (СРП) в тендере на разработку углеводородного участка Дельфин на украинском шельфе Черного моря выставила одинаковое количество баллов (170 баллов) на заявки Caspian Drilling International и Trident Black Sea.

Об этом свидетельствует проект решения комиссии от 10 июля.

Согласно документу, Caspian Drilling, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR, ГНКАР), планирует в случае победы пробурить 32 скважины (по базовому сценарию) к концу десятого года проекта. Также планируется достичь годовой добычи 5 млрд кубометров газа, а также получить суммарную добычу в 13,5 млрд кубометров. Объем инвестиций по этому сценарию может превысить $1 млрд.

Среди комментариев к компании - условия распространения продукции в пользу государства. Таким образом, предлагаемая доля Украины в прибыльных продуктах составляет 20%, а на некоторые продукты, за счет которых инвестору будут покрываться расходы, может составить 69%. Кроме того, отмечается, что в настоящее время все имеющиеся на Каспии буровые платформы расположены на Каспии, и поэтому неясно, какое оборудование будет проводить бурение на шельфе Черного моря, и когда оно сможет прибыть в акваторию Украины.

В свою очередь, Trident Black Sea (дочерняя компания American Trident Acquisitions Corp.) оказалась компанией, которая предложила лучшие условия разделения производства. Таким образом, минимальная доля государства в прибыльной добыче составляет 30% при добыче 1 млн. тонн нефтяного эквивалента в год (в зависимости от объема добычи доля государства растет и достигает 70% с показателем 20 млн тонн н.э. в год). В то же время самая высокая доля компенсационной продукции составляет 60%.

Отмечается, что участник тендера имеет платформу в районе Черного моря, которая автоматически устраняет любые потенциальные осложнения, которые могут быть связаны с перемещением оборудования через Босфор и Дарданеллы. На первом этапе геологоразведочных работ компания гарантирует финансовые вложения не менее $200 млн, что также является лучшим предложением со стороны участников торгов. При оптимистичных разработках инвестиции в разработку и производство на площадке составят $1 млрд.

В то же время слабое место этого участника связано с принятием решений, что может привести к тому, что акционеры откажутся согласиться с финансовыми обязательствами, указанными в предложении.

«Межведомственная комиссия не согласилась с победителем тендера на заключение соглашения о разделе продукции на площадке Дельфин. Ни один из претендентов не смог набрать достаточно голосов, чтобы принять одобрительное решение с необходимым большинством присутствующих членов комиссии», - указывается в документе.

Предложение американской Frontera набрало 120 баллов, украинского Укрнафтобуриння - 150.

Как сообщалось, 12 апреля 2019 года Кабинет министров Украины объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях СРП. Срок действия соглашения – 50 лет. Победитель конкурса должен обеспечить геологическое изучение недр на участке, включая бурение не менее пяти скважин на протяжении первого этапа (пяти лет) геологоразведочных работ. Минимальный объем инвестиций, который должен быть осуществлен в данный период будет определен по результатам конкурса, но должен составлять не менее 1,5 млрд грн.

Согласно условиям конкурса, срок подачи заявок на участие в нем составлял 60 дней, что на 30 дней меньше срока, отпущенного для подачи заявок на конкурс по девяти участкам на суше. Экспертное сообщество, в том числе представители проекта по энергетической безопасности (ESP) Агентства США по международному развитию (USAID) неоднократно поднимали вопрос относительно того, что 60 дней недостаточно для проведения потенциальными участниками конкурса оценки геологической и юридической информации по данному участку. В начале июня, глава Администрации президента Андрей Богдан призвал Кабинет министров продлить на 60 дней срок приема заявок на участие в конкурсе по "Дельфину".