Группа ЧТПЗ (флагманский актив - "Челябинский трубопрокатный завод") открыла в Объединенных Арабских Эмиратах нефтесервисное дочернее предприятие Rimera Overseas.
Основной задачей компании "станет продвижение на международном рынке комплексных нефтесервисных услуг, которые предоставляет "Римера": производство и поставка оборудования для нефтедобычи, сервисное обслуживание нефтедобывающего оборудования и полного сортамента насосно-компрессорных труб", говорится в сообщении ЧТПЗ.
Возглавит подразделение в ОАЭ Сергей Михайловский, который ранее работал в оманском СП "Трубной металлургической компании" - TMK Gulf International Pipe Industry (TMK GIPI) -и нефтесервисной компании "Новомет".
Активы "Римеры" в России представлены заводами "Алнас" в Татарстане и "Ижнефтемаш" в Удмуртии, а также сервисной сетью "Римера-Сервис", филиалы которой расположены в крупнейших нефтедобывающих регионах (Поволжье, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа).
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