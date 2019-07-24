Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8947 RUR   0.0269 GBR   2.1142 TRY   0.2973

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 0.59 Brent 63.26 0.79

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 24.07.2019 18:49

ЧТПЗ открыл нефтесервисную "дочку" в ОАЭ

Группа ЧТПЗ (флагманский актив - "Челябинский трубопрокатный завод") открыла в Объединенных Арабских Эмиратах нефтесервисное дочернее предприятие Rimera Overseas.

Основной задачей компании "станет продвижение на международном рынке комплексных нефтесервисных услуг, которые предоставляет "Римера": производство и поставка оборудования для нефтедобычи, сервисное обслуживание нефтедобывающего оборудования и полного сортамента насосно-компрессорных труб", говорится в сообщении ЧТПЗ.

Возглавит подразделение в ОАЭ Сергей Михайловский, который ранее работал в оманском СП "Трубной металлургической компании" - TMK Gulf International Pipe Industry (TMK GIPI) -и нефтесервисной компании "Новомет".

Активы "Римеры" в России представлены заводами "Алнас" в Татарстане и "Ижнефтемаш" в Удмуртии, а также сервисной сетью "Римера-Сервис", филиалы которой расположены в крупнейших нефтедобывающих регионах (Поволжье, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЧТПЗ, ОАЭ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]