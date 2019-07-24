Индия планирует первое размещение госбондов в инвалюте на $10 млрд

Правительство Индии планирует разместить первые в истории страны гособлигации в иностранной валюте в октябре, объем заимствований может составить $10 млрд, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, правительство может разместить облигации сроком погашения от 10 лет сразу на всю сумму одним траншем на фоне очень сильного спроса со стороны инвесторов.

Предпочтительными валютами для размещения являются евро и иена из-за более низких ставок по бондам в этих валютах, говорят источники. Однако продажа облигаций в долларах США также остается в числе возможных вариантов за счет более высокой ликвидности долларовых бумаг.

Ранее сообщалось, что Индия в текущем году планирует масштабные размещения гособлигаций для финансирования расходов на инфраструктуру, заложенных в текущий бюджет. В то же время власти намерены добиться сокращения дефицита госбюджета до 3,3% ВВП в этом финансовом году по сравнению с ранее заявленной целью в 3,4% ВВП.