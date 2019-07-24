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Финансы 24.07.2019 16:25

Азербайджанская Enginet Invest снизила уставный капитал на 35%

Азербайджанская компания Enginet Invest приняла решение о снижении уставного капитала на 35,4% - до 4 млн 390,1 тыс. манатов, говорится в объявлении компании.

"Компания приняла решение о сокращении уставного капитала с 6 млн 800,1 тыс. манатов до 4 млн 390,1 тыс. манатов", - отмечается в сообщении.

С чем связано снижение уставного капитала компания не указывает.

А.Мамедов

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Тэги: КОМПАНИЯ, КАПИТАЛ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]