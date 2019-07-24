Азербайджанская Enginet Invest снизила уставный капитал на 35%

Азербайджанская компания Enginet Invest приняла решение о снижении уставного капитала на 35,4% - до 4 млн 390,1 тыс. манатов, говорится в объявлении компании.
"Компания приняла решение о сокращении уставного капитала с 6 млн 800,1 тыс. манатов до 4 млн 390,1 тыс. манатов", - отмечается в сообщении.
С чем связано снижение уставного капитала компания не указывает.
А.Мамедов
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