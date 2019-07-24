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24.07.2019 16:30

Не оставайся без интернета во время дачного сезона с "Nar Wi-Fi"!

Желающие провести жаркие летние дни за городом могут получить доступ к высокоскоростному интернету благодаря "Nar Wi-Fi". Теперь переехавшим для отдыха на дачу, новую квартиру, офис или людям не имеющим традиционного доступа к интернетудостаточно взять с собой роутер “Nar Wi-Fi”. За короткое время жилая площадь абонента будет обеспечена соединением 4G. Благодаря этому аппарату появляется возможность за привлекательную стоимость подключить более 30-ти гаджетов к высокоскоростной сети интернета (LTE / 4G).

Возможность по выгодным ценам подключиться к высокоскоростному интернетувне зависимости от местаположения и его мобильность, резко увеличила количество пользователей “Nar Wi-Fi”. Так за последние три месяца число пользователей

“Nar Wi-Fi” увеличилось на 180%. Если вы также хотите воспользоваться преимуществами высокоскоростного интернета в любом месте, вам достаточно приобрести устройство “Nar Wi-Fi”. С дополнительной информацией о точках продажи роутеров можно ознакомиться на сайтеnar.az.

Заметим что, каждый абонент может без труда собственноручно установить данное устройство. Для автоматического подключения достаточно ввести SIM карту ссоответсвующим тарифом в роутер и подключить его к источнику питания. При предоплате абонент получает не только сам аппарат, но и до 6 месяцев подключения к интернету. По сравнению с сетью ADSL, подключение с "Nar Wi-Fi" намного быстрее и предоставляет абонентам до 60 Гб безлимитного интернета. Устройство даёт возможность подключиться к интернету в любом месте в диапазоне работы сети “Nar” 4G-LTE.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]