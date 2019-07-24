Желающие провести жаркие летние дни за городом могут получить доступ к высокоскоростному интернету благодаря "Nar Wi-Fi". Теперь переехавшим для отдыха на дачу, новую квартиру, офис или людям не имеющим традиционного доступа к интернетудостаточно взять с собой роутер “Nar Wi-Fi”. За короткое время жилая площадь абонента будет обеспечена соединением 4G. Благодаря этому аппарату появляется возможность за привлекательную стоимость подключить более 30-ти гаджетов к высокоскоростной сети интернета (LTE / 4G).
Возможность по выгодным ценам подключиться к высокоскоростному интернетувне зависимости от местаположения и его мобильность, резко увеличила количество пользователей “Nar Wi-Fi”. Так за последние три месяца число пользователей
“Nar Wi-Fi” увеличилось на 180%. Если вы также хотите воспользоваться преимуществами высокоскоростного интернета в любом месте, вам достаточно приобрести устройство “Nar Wi-Fi”. С дополнительной информацией о точках продажи роутеров можно ознакомиться на сайтеnar.az.
Заметим что, каждый абонент может без труда собственноручно установить данное устройство. Для автоматического подключения достаточно ввести SIM карту ссоответсвующим тарифом в роутер и подключить его к источнику питания. При предоплате абонент получает не только сам аппарат, но и до 6 месяцев подключения к интернету. По сравнению с сетью ADSL, подключение с "Nar Wi-Fi" намного быстрее и предоставляет абонентам до 60 Гб безлимитного интернета. Устройство даёт возможность подключиться к интернету в любом месте в диапазоне работы сети “Nar” 4G-LTE.
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