В Азербайджане в I полугодии при пожарах погибли 36 человек – МЧС

В Азербайджане в январе-июне 2019 года в результате пожаров погибли 36 человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

«Это на 18 человек или 33,3% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года», - отметили в МЧС.

По данным МЧС, при пожарах в многоквартирных жилых зданиях и частных домах погибли 29 человек против 24 погибших годом ранее (72 - пострадали).

Число пострадавших от пожаров за рассматриваемый период составило 116 человек (рост на 34,8%).

В целом, в первом полугодии в Азербайджане зафиксировано 1,14 тыс. пожаров.

Ф.Исазаде