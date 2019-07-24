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Происшествия 24.07.2019 16:29

В Азербайджане в I полугодии при пожарах погибли 36 человек – МЧС

В Азербайджане в январе-июне 2019 года в результате пожаров погибли 36 человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

«Это на 18 человек или 33,3% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года», - отметили в МЧС.

По данным МЧС, при пожарах в многоквартирных жилых зданиях и частных домах погибли 29 человек против 24 погибших годом ранее (72 - пострадали).

Число пострадавших от пожаров за рассматриваемый период составило 116 человек (рост на 34,8%).

В целом, в первом полугодии в Азербайджане зафиксировано 1,14 тыс. пожаров.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПОЖАРЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]