Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8947 RUR   0.0269 GBR   2.1142 TRY   0.2973

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 0.59 Brent 63.26 0.79

Погода в Баку

  ночь день

24.07.2019 19:08

По вопросу о встрече Лаврова и Помпео на форуме АСЕАН в Таиланде пока нет ясности - замглавы МИД РФ

Ясности относительно встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Майка Помпео на мероприятии АСЕАН в Таиланде в конце июля пока нет, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Пока ясности нет. К сожалению, несмотря на то, что и тот, и другой руководитель собираются принять участие в этом мероприятии, графики пока не состыкованы", - сказал Рябков журналистам в среду.

Неделю назад, 17 июля, Рябков говорил о том, что вопрос встречи Лавров - Помпео прорабатывается.

"Насколько мне известно, такая проработка ведется, есть определенные сложности с состыковкой графиков пребывания нашего министра и госсекретаря там, но это все в процессе. По состоянию на данный момент у меня, к сожалению, нет информации, удалось ли графики состыковать", - сказал тогда Рябков "Интерфаксу".

Ранее сообщалось, что Лавров в ходе визита в Таиланд 31 июля проведет совещание с коллегами из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ПОМПЕО, ВСТРЕЧА


Похожие новости


В Москве хотят, чтобы США объяснили весь свой замысел по палестино-израильскому урегулированию - Лавров Судьба иранской ядерной сделки во многом зависит от Европы - Лавров РФ предложила США принять на высшем уровне заявление о недопустимости ядерной войны - Лавров РФ призывает к полному выводу иностранных войск с территории Афганистана - Лавров Лавров усмотрел в действиях США в Японии угрозу для РФ Россия и Иран будут сотрудничать вопреки санкциям США - Лавров

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]