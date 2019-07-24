По вопросу о встрече Лаврова и Помпео на форуме АСЕАН в Таиланде пока нет ясности - замглавы МИД РФ

Ясности относительно встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Майка Помпео на мероприятии АСЕАН в Таиланде в конце июля пока нет, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Пока ясности нет. К сожалению, несмотря на то, что и тот, и другой руководитель собираются принять участие в этом мероприятии, графики пока не состыкованы", - сказал Рябков журналистам в среду.

Неделю назад, 17 июля, Рябков говорил о том, что вопрос встречи Лавров - Помпео прорабатывается.

"Насколько мне известно, такая проработка ведется, есть определенные сложности с состыковкой графиков пребывания нашего министра и госсекретаря там, но это все в процессе. По состоянию на данный момент у меня, к сожалению, нет информации, удалось ли графики состыковать", - сказал тогда Рябков "Интерфаксу".

Ранее сообщалось, что Лавров в ходе визита в Таиланд 31 июля проведет совещание с коллегами из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).