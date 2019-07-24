Тереза Мэй перед отставкой поддержала в парламенте Бориса Джонсона

Уходящая со своего поста премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в среду, что она с удовольствием оставляет свой пост экс-главе МИД Великобритании Борису Джонсону и уверена, что преемник справится с работой.
"Я рада передать дела новому лидеру Консервативной партии и премьер-министру, с которым я работала, когда он был в моем кабинете министров..., который привержен тому, чтобы воплотить в жизнь выбор британских подданных", - сказала Мэй, выступая в последний раз перед отставкой в британском парламенте.
Она выразила уверенность в том, что Джонсон будет "первоклассным премьером".
Так Мэй ответила на вопрос одного из членов парламента Рут Кэдбери, которая обвинила Бориса Джонсона в том, что тот демонизирует мусульман и хочет продать Великобританию "Дональду Трампу и его друзьям".
Мэй также рассказала, что она продолжит исполнять свои обязанности в британском парламенте в качестве рядового члена палаты общин от округа Мейденхед.
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что он "отдает должное чувству общественного долга" Мэй.
"Я надеюсь, что у нее будет слегка более спокойное время в качестве рядового члена палаты общин, и возможно, она даже поможет мне противостоять безрассудным планам ее преемника", - отметил Корбин.
В то же время, Корбин заявил, что за последние три года в Великобритании обострились некоторые социальные проблемы, в том числе, связанные с бедностью и здравоохранением.
"Если ли у премьер-министра какие-либо сожаления в связи с этим?" - сказал Корбин.
В ответ Мэй заявила, что она горда теми шагами, которые она предпринимала.
Затем Корбин заявил, что у Джонсона "нет полномочий от народа", и спросил у Мэй, не будет ли лучшим вариантом для Джонсона в среду объявить о всеобщих выборах, чтобы "народ мог решить свое будущее".
"Нет", - ответила Мэй.
Мэй позднее в среду отправится в Букингемский дворец, чтобы снять с себя полномочия премьер-министра Великобритании.
Джонсон во вторник был избран лидером Консервативной партии Великобритании, в среду, как ожидается, он займет пост премьер-министра Великобритании, сменив Терезу Мэй. В своей речи после объявления результатов выборов он пообещал реализовать Brexit и не допустить к власти лидера лейбористов Джереми Корбина.
Джонсон набрал 92 153 голоса, его соперник - глава МИД Великобритании Джереми Хант получил 46 656 голосов членов Консервативной партии, всего в выборах могли принять участие порядка 160 тыс. членов Консервативной партии.
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