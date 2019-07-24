Президент Азербайджана наградил главу и сотрудников министерства молодежи и спорта орденами и медалями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил орденом «За службу Родине» I степени министра молодежи и спорта Азада Рагимова, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Рагимов удостоен награды "за эффективную деятельность в сфере работы с молодежью, за заслуги в развитии спорта".

Кроме того, орденом «За службу Родине» II степени награждены заместители министра Интигам Бабаев и Исмаил Исмаилов

В целом, Алиев наградил орденами и медалями более 20 сотрудников министерства молодежи и спорта Азербайджана.

А.Мамедов