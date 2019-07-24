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Спорт 24.07.2019 16:45

Президент Азербайджана наградил главу и сотрудников министерства молодежи и спорта орденами и медалями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил орденом «За службу Родине» I степени министра молодежи и спорта Азада Рагимова, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Рагимов удостоен награды "за эффективную деятельность в сфере работы с молодежью, за заслуги в развитии спорта".

Кроме того, орденом «За службу Родине» II степени награждены заместители министра Интигам Бабаев и Исмаил Исмаилов

В целом, Алиев наградил орденами и медалями более 20 сотрудников министерства молодежи и спорта Азербайджана.

А.Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МИНСПОРТА, НАГРАЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]