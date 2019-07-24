В Азербайджане в январе-июне 2019г при взрывах погибли 9 человек - МЧС

Количество жертв в результате произошедших в первом полугодии 2019 года в Азербайджане взрывов составило 9 человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По данным МЧС, в январе-июне 2019 года в Азербайджане произошел 41 взрыв, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Жертвами взрывов стали 9 человек (рост на 12,5%), еще 60 человек пострадали (рост на 87,5%).

Ф.Исазаде