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Происшествия 24.07.2019 16:47

В Азербайджане в январе-июне 2019г при взрывах погибли 9 человек - МЧС

Количество жертв в результате произошедших в первом полугодии 2019 года в Азербайджане взрывов составило 9 человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По данным МЧС, в январе-июне 2019 года в Азербайджане произошел 41 взрыв, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Жертвами взрывов стали 9 человек (рост на 12,5%), еще 60 человек пострадали (рост на 87,5%).

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВЗРЫВЫ, СТАТИСТИКА, МЧС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]