Нацбанк Грузии третий раз подряд сохранил ставку рефинансирования на уровне 6,5% годовых

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии на заседании в среду принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 6,5% годовых, говорится в сообщении Нацбанка.

Регулятор уже третий раз подряд сохраняет ставку на этом уровне, тогда как перед этим дважды подряд снижал ее на 25 базисных пунктов.

"В июне инфляция в Грузии в годовом исчислении составила 4,3%. В этом показателе доля увеличенного акцизного налога на табачные изделия составляет 1,3 процентного пункта, и этот фактор оказывает лишь временное влияние на инфляцию", - отмечается в сообщении.

При этом базовая инфляция, которая исключает цены на продовольствие, энергоносители и табак, не превышает 1,4%, что указывает на временный характер повышения цен, отметил грузинский центробанк.

"Согласно прогнозу, при прочих равных условиях, инфляция в этом году останется выше целевого показателя, с марта следующего года начнет снижаться, а в среднесрочном периоде сохранится близкой к целевому показателю (3%)", - считает Нацбанк.

По оценке регулятора, несмотря на возросшее давления на инфляцию со стороны обменного курса на фоне внешнего шока, в среднесрочном периоде это давление сбалансирует ослабленный общий спрос, который все еще отстает от потенциального уровня.

"Кроме того, существующий сегодня номинальный эффективный обменный курс, вероятно, более обесцененный, нежели на это указывает размер текущего внешнего шока. Соответственно, возможное укрепление номинального эффективного обменного курса будет действовать в направлении снижения инфляции", - говорится в сообщении.

В то же время Нацбанк подчеркивает, что в случае, если давление на уровень инфляции продолжится, комитет рассмотрит возможность ужесточения монетарной политики.

В сообщении отмечается, что в первой половине 2019 года ситуация на экспортных рынках продолжала улучшаться. "Хотя в конце второго квартала возникли дополнительные риски во внешнем секторе, в частности, снизились ожидаемые доходы от туризма, на данном этапе, даже включая этот шок, ожидается, что дефицит счета текущих операций в 2019 году будет улучшен. На фоне ожидаемого ослабления внешнего спроса (экспорт туризма), по обновленной оценке, реальный рост ВВП в 2019 году составит 4,5%", - говорится в пресс-релизе Нацбанка.

Целевой показатель инфляции в Грузии на 2019 год, а также на следующие два года определен Национальным банком страны на уровне 3%. Такой же уровень инфляции в 2019 году прогнозирует правительство Грузии.