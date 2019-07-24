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Внутренняя политика 24.07.2019 17:03

Президент Азербайджана утвердил новую структуру Минналогов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новую структуру министерства налогов.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Согласно новой структуре министерство будет состоять из 6 главных управлений: национальных доходов, предварительного расследования налоговых преступлений, контроля за экспортно-импортными операциями, контролю за оборотом акцизных и маркированных товаров, главного управления локальных доходов Баку, главного управления по работе с малыми предпринимателями Баку.

Кроме того в структуре министерства будет Call-center с полномочиями главного управления, аппарат министерства и местные структурные единицы.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МИННАЛОГОВ, СТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]