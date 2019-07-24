Президент Азербайджана утвердил новую структуру Минналогов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новую структуру министерства налогов.
Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.
Согласно новой структуре министерство будет состоять из 6 главных управлений: национальных доходов, предварительного расследования налоговых преступлений, контроля за экспортно-импортными операциями, контролю за оборотом акцизных и маркированных товаров, главного управления локальных доходов Баку, главного управления по работе с малыми предпринимателями Баку.
Кроме того в структуре министерства будет Call-center с полномочиями главного управления, аппарат министерства и местные структурные единицы.
А. Мамедов
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