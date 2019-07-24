Bakcell стремительно расширяет зону покрытия сети

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell стремительно расширяет зону покрытия своей высококачественной сети.
Так, в рамках работ направленных на обеспечение пользователей по всей стране самым высоким качеством сетевых услуг, только в 2019 году компанией Bakcell было установлено около 700 новых базовых станций.
Отметим, что компания Bakcell предоставляет услуги мобильного интернета посредством сети состоящей из более 2300 базовых станций 4G, и являющейся самой большой в стране, как по зоне покрытия, так и по пропускной способности. Благодаря этому, Bakcell предоставляет услуги 4G самого высокого качества во всех регионах страны. Уже сегодня, абоненты Bakcell проживающие в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в центральных частях всех городов и районов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий находящихся под оккупацией) имеют возможность пользоваться услугами высокоскоростного мобильного интернета. В данный момент, сеть 4G компании Bakcell охватывает 78% населения и 52% территории страны.
Качество и непревзойденная скорость мобильного интернета от Bakcell признается даже на международном уровне. Так, в 2018 году Bakcell была названа «Самой скоростной мобильной сетью в Азербайджане». Награда была вручена компанией Ookla, известной по всему миру своей услугой Speedtest. В 2017 году компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.
Отметим также, что с начала 2019 года, компания Bakcell обеспечила предоставление услуг связи самого высокого качества во время фестиваля Новруз, Гран-при Азербайджана Formula 1, Финала Лиги Европы УЕФА, XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля и других важных мероприятий, проходящих в стране.
Стремясь в еще большей степени повысить качество услуг предоставляемых абонентам, Bakcell продолжит осуществлять крупномасштабные меры по расширению покрытия и дальнейшей модернизации самой высокоскоростной мобильной сети в стране.
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