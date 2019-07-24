В МИД Азербайджана назвали «клочком бумаги» документ «о дружбе» австралийского Райда и Ханкенди

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева считает документ «о создании дружеских связей» между городами Райд (Австралия) и Ханкенди (Азербайджан/Карабах) «клочком бумаги, не имеющим правовой значимости.

«Подобные документы не имеют какой-либо значимости с правовой точки зрения и служат интересам определенных кругов или лоббистских групп», - заявила Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Она напомнила, что правительство Австралии однозначно признает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Городской совет города Райд накануне принял «резолюцию об установлении дружественных отношений» с оккупированным Арменией азербайджанским городом Ханкенди. Райд – самый армянонаселенный город Австралии.

Городской совет Райда состоит всего из двух человек, инициатором «документа» является этнический армянин Саркис Еделян.

Ф.Исазаде