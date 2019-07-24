"Голос" на съезде в среду внес изменения в руководство и определил ближайшей целью партии развитие региональной структуры и подготовку к местным выборам.
Съезд избрал Святослава Вакарчука главой партии, а Юлия Клименко, которая возглавляла "Голос" на время выборов, теперь сосредоточится на работе над экономической повесткой, сообщила пресс-служба организации.
"Теперь, после завершения избирательной кампании и тура изменений, я могу сосредоточиться на развитии партии "Голос". Я очень благодарен Юлии за ее работу по реорганизации партии, формированию избирательного штаба и руководство избирательной кампанией, благодаря которой "Голос" за два месяца с нуля стал парламентской партией", - сказал Вакарчук.
"Голос" продолжит развивать свою региональную структуру, а также начинает готовиться к местным выборам.
Очередные местные выборы должны состояться осенью 2020 года.
Согласно результатам обработки 99,58% электронных протоколов, партия "Голос" получила на выборах в Раду 5,83% в многомандатном округе (848 742 голоса).
На сайте партии "Голос" указано, что Вакарчук - лидер этой партии, а Клименко - глава партии, руководитель избирательной кампании.
ЦИК Украины заканчивает подсчет: обработано 99,7% протоколов
Президент Алиев утвердил поправки в госбюджете Азербайджана на 2019г, предусматривающие рост расходов на оборону
По вопросу о встрече Лаврова и Помпео на форуме АСЕАН в Таиланде пока нет ясности - замглавы МИД РФ
Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе
Moody’s изменило на "позитивный" прогноз по банковскому сектору Азербайджана
Бакметрополитен направит более 5 млн манатов на закупку различных материалов и установку оборудования
Число ночевок в отелях Амстердама выросло на 12,5% за первые четыре месяца
В Белоруссии с рельсов сошли 15 цистерн с пропаном
ВП Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с крушением истребителя МиГ-29 над Каспием
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell стремительно расширяет зону покрытия сети
Не оставайся без интернета во время дачного сезона с "Nar Wi-Fi"!
В День Национальный Прессы Nar собрал представителей СМИ на интеллектуальный конкурс
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору