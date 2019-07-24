Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8929 RUR   0.0269 GBR   2.1207 TRY   0.2977

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.88 -0.89 Brent 63.18 -0.65

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.07.2019 20:46

Вакарчук избран главой партии "Голос"

"Голос" на съезде в среду внес изменения в руководство и определил ближайшей целью партии развитие региональной структуры и подготовку к местным выборам.

Съезд избрал Святослава Вакарчука главой партии, а Юлия Клименко, которая возглавляла "Голос" на время выборов, теперь сосредоточится на работе над экономической повесткой, сообщила пресс-служба организации.

"Теперь, после завершения избирательной кампании и тура изменений, я могу сосредоточиться на развитии партии "Голос". Я очень благодарен Юлии за ее работу по реорганизации партии, формированию избирательного штаба и руководство избирательной кампанией, благодаря которой "Голос" за два месяца с нуля стал парламентской партией", - сказал Вакарчук.

"Голос" продолжит развивать свою региональную структуру, а также начинает готовиться к местным выборам.

Очередные местные выборы должны состояться осенью 2020 года.

Согласно результатам обработки 99,58% электронных протоколов, партия "Голос" получила на выборах в Раду 5,83% в многомандатном округе (848 742 голоса).

На сайте партии "Голос" указано, что Вакарчук - лидер этой партии, а Клименко - глава партии, руководитель избирательной кампании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, , ПАРТИЯ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Зеленский ожидает саммита "четверки" после следующей встречи советников лидеров стран "нормандского формата" Президент Украины в немецкой газете раскритиковал "Северный поток 2" "Нормандская четвёрка" должна продолжать заниматься урегулированием на Украине, в том числе после выборов во Франции - Путин Турчинов находится на востоке Украины в связи со сложившейся ситуацией - вице-спикер Рады

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]