Россия и Южная Корея 25 июля проведут рабочую встречу по инциденту с военными самолетами над Японским морем

Представители России и Южной Кореи проведут в четверг рабочую встречу по инциденту с боевыми самолетами, произошедшему у островов Лианкур, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
В министерстве пояснили, что переговоры состоятся в Сеуле.
Накануне южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщило, что российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем во вторник в районе группы островов Лианкур (японское название - Такэсима, корейское название - Токто).
Сообщалось, что в районе инцидента находились три российских самолета: два стратегических бомбардировщика Ту-95 и один самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В воздушное пространство Южной Кореи, согласно утверждениям Сеула, вторгся самолет А-50. По данным Сеула, южнокорейскими самолетами было сделано 360 предупредительных выстрелов.
После произошедшего власти Японии выразили Москве и Сеулу протест, заявив, что инцидент произошел на японской территории.
В свою очередь командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи и Японии.
В Минобороны РФ также опровергли сообщения о том, что южнокорейские истребители вели предупредительный огонь над Японским морем вблизи российских стратегических бомбардировщиков - ракетоносцев Ту-95МС.
Группа островов Лианкур (японское название - Такэсима, корейское название - Токто) расположена в западной части Японского моря. После Второй мировой войны острова контролирует Южная Корея, однако Япония считает эти острова своей территорией.
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