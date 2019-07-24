В Азербайджане отметят 100-летие создания Государственного академического драмтеатра

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о проведении 100-летнего юбилея Азербайджанского государственного академического драматического театра, сообщает сайт главы государства.

Министерству культуры и Союзу театральных деятелей поручено подготовить план мероприятий по празднованию 100-летнего Драмтеатра.

100 лет Азербайджанскому государственному академическому драматическому театру исполнится в октябре 2019 года.

Ф.Исазаде