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Культура 24.07.2019 17:31

В Азербайджане отметят 100-летие создания Государственного академического драмтеатра

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о проведении 100-летнего юбилея Азербайджанского государственного академического драматического театра, сообщает сайт главы государства.

Министерству культуры и Союзу театральных деятелей поручено подготовить план мероприятий по празднованию 100-летнего Драмтеатра.

100 лет Азербайджанскому государственному академическому драматическому театру исполнится в октябре 2019 года.

Ф.Исазаде

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Тэги: ДРАМТЕАРТ, ЮБИЛЕЙ, МЕРОПРИЯТИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]